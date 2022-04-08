Россия не воспринимает переговоры с Украиной серьезно, – Курт Волкер

На 5 день полномасштабного вторжения России состоялись переговоры российской и украинской делегаций, которые продолжаются до сих пор. Однако страна-агрессор может не воспринимать их всерьез.

Такое мнение в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале высказал Курт Волкер – экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины. По его словам, подобная позиция России возникла из-за того, что они надеются на успех в военных действиях.

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Волкер: дипломатия сработает в случае большего поражения России

По мнению Волкера, дипломатия работает лишь тогда, когда вооруженные силы на поле боя создают условия для дипломатии. Сейчас же страна-оккупант надеется на успех, поэтому равнодушно относится к переговорному процессу.

Россия до сих пор думает, что может достичь чего-то военным путем, поэтому она не воспринимает эти переговоры серьезно. Она даже не ставит каких-то условий, которые может воспринять,

– пояснил американский дипломат.

Он также рассказал, как был привлечен к переговорному процессу, который касался войны на Донбассе и пытался привлечь достаточную поддержку для Украины, чтобы Россия видела, что продолжать войну невозможно.

"Мы не продвинулись в этом достаточно далеко, не преуспели. Дипломатия не сработала, потому что Россия не была заинтересована в договоренностях. Сейчас мы на похожем этапе, но ставки намного выше", – отметил Волкер.

Экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины подчеркнул, что баланс сил еще должен измениться. "России нужно нанести еще большее поражение в Украине и заставить ее отступить, чтобы дипломатия могла сработать", – уверен американский дипломат.