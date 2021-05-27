Российская сторона отказалась выдать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия ее рейса из Вены в Москву. Самолет должен был лететь по альтернативному маршруту, который пролегал в обход территории Беларуси.

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Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основе рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности,

– рассказали в авиакомпании.

Такое решение привело к необходимости скорректировать маршрут рейса Вена – Москва. Изменения должны были одобрить российские власти. Однако они не дали соответствующего разрешения, поэтому полет пришлось отменить.

Рейс Париж – Москва должна отменить авиакомпания AirFrance. Россия также не предоставила разрешения на вход самолета в ее воздушное пространство.

Почему авиакомпании меняют маршруты