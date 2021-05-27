Російська сторона відмовилася видати дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви. Літак мав летіти по альтернативному маршруту, який пролягав в обхід території Білорусі.
Актуально Міжнародна організація цивільної авіації проведе екстрену зустріч через "літак Протасевича"
Austrian Airlines призупинилася польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на основі рекомендацій Європейської агенції авіаційної безпеки,
– розповіли в авіакомпанії.
Таке рішення привезло до необхідності скоригувати маршрут рейсу Відень – Москва. Зміни мала схвалити російська влада. Однак вона не дала відповідного дозволу, тому політ довелося скасувати.
Рейс Париж – Москва мусила скасувати авіакомпанія AirFrance. Росія також не надала дозволу на вхід літака у її повітряний простір.
Чому авіакомпанії змінюють маршрути
- Літак Ryanair 23 травня летів з Афін до Вільнюса. Водночас начебто через повідомлення про замінування його довелося примусово посадити у Мінську. Усіх пасажирів перевірили правоохоронці. Люди розповіли, що до них ставилися, як до бранців.
- В аеропорту затримали 2 пасажирів – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Цей інцидент обурив всю світову спільноту. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) анонсувала екстрену зустріч.
- Євросоюз ще 25 травня заборонив літакам білоруських авіакомпаній літати на свою територію. Білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до низки європейських міст.
- Окрім того, світові авіакомпанії почали обминати повітряний простір Білорусі.