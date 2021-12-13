Историю не проведешь: Россия неизбежно проиграет в новой "холодной" войне

Россия уверенно движется — или уже пришла — к состоянию очередной "холодной" войны с Западом; войны, которая напоминает не только "большую" холодную войну 1947 – 1986 годов, но и "малую", к которой я отношу период 1830 – 1856 годов.

Исторические параллели вполне очевидны

Если сопоставить три указанных периода, между ними можно выявить множество сходств.

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Всякий раз Россия действовала с позиций воображаемого морального превосходства — почти двести лет назад она стояла за "сохранение устоев" и консервацию монархических порядков в Европе, защищая известную ей систему от всяческих "нигилистов"; после Второй мировой войны речь шла о торжестве коммунизма как самого прогрессивного социального строя; сейчас Кремль постоянно пробрасывает мысль о том, что Россия противостоит тлетворному и аморальному Западу опять-таки как защитник традиционных ценностей, ныне подвергающихся поруганию.

Всякий раз противостояние начиналось с того, что Россия "задирала" западных прокси — начиная от подавления восстания в Польше (1830), революции в Венгрии (1848) и ультиматума Турции о предоставлении протектората над её владениями, заселёнными в основном православными (1853) до дестабилизации ситуации в Греции (1946), отказа советских сателлитов от участия в плане Маршалла и блокады Западного Берлина (1947) и, наконец, аннексии Крыма (2014) и подрыве территориальной целостности Украины посредством военного вмешательства на Донбассе (2014 – 2015).

Всякий раз развитие событий не приводило к большой "горячей" войне — столкновения могли либо ограничиться одним периферийным театром военных действий (как в Крымскую кампанию 1850-х годов), либо вестись в точках пересечения интересов противоборствующих сторон по всему миру (как во второй половине ХХ века), либо сводиться к деятельности якобы неконтролируемых одной из сторон квазивоенных формирований и разного рода террористическим действиям.

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