В результате атаки оккупантов в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры. В результате обстрела со стороны россиян также известно, что пострадал один человек.
Смотрите также Ночь была неспокойная, есть попадания, – ВСУ об атаке россиян
Из-за обстрела россиян пострадал мужчина
Речь идет о мужчине, который в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.
Кроме того, повреждения получил и жилищный фонд. В частности, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что на месте работают все службы.
Россияне атаковали "Шахедами"
Вероятно, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее рассказала детали ночной атаки российских оккупантов.
По ее словам, на Николаевщине было уничтожено 3 "Шахеда", которыми враг пытался в очередной раз ночью атаковать южные регионы. Также Гуменюк отметила, что была мощная работа на Запорожье, где работали силы противовоздушной обороны.
Представительница ОК "Юг" сообщила, что на Запорожье, к сожалению, есть попадания.
В Генштабе ВСУ утром 15 июля также сообщили, что Россия ночью нанесла очередной удар по Украине иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Россияне также атаковали "Шахедами" 14 июля
- С вечера 13 июля до утра 14 июля россияне атаковали Украину 17 ударными "Шахедами" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
- В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 дронов. Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БПЛА и еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
- В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате атаки было повреждено коммунальное предприятие в Кривом Роге.
- На территории предприятия одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Разбита спецтехника. К тому же задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.