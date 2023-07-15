В результате атаки оккупантов в одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры. В результате обстрела со стороны россиян также известно, что пострадал один человек.

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Из-за обстрела россиян пострадал мужчина

Речь идет о мужчине, который в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Кроме того, повреждения получил и жилищный фонд. В частности, в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что на месте работают все службы.

Россияне атаковали "Шахедами"

Вероятно, российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее рассказала детали ночной атаки российских оккупантов.

По ее словам, на Николаевщине было уничтожено 3 "Шахеда", которыми враг пытался в очередной раз ночью атаковать южные регионы. Также Гуменюк отметила, что была мощная работа на Запорожье, где работали силы противовоздушной обороны.

Представительница ОК "Юг" сообщила, что на Запорожье, к сожалению, есть попадания.

В Генштабе ВСУ утром 15 июля также сообщили, что Россия ночью нанесла очередной удар по Украине иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Россияне также атаковали "Шахедами" 14 июля