Внаслідок атаки окупантів в одному з районів міста було ушкоджено об'єкт інфраструктури. Унаслідок обстрілу з боку росіян також відомо, що постраждала одна людина.

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Через обстріл росіян постраждав чоловік

Мовиться про чоловіка, який у стані середньої тяжкості доставлено до медичного закладу.

Крім того, ушкоджень зазнав і житловий фонд. Зокрема, у чотирьох багатоповерхових будинках повилітали вікна.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що на місці працюють усі відповідні служби.

Росіяни атакували "Шахедами"

Ймовірно, російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе "Шахед". Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк раніше розповіла деталі нічної атаки російських окупантів.

За її словами, на Миколаївщині було знищено 3 "Шахеди", якими ворог намагався вчергове вночі атакувати південні регіони. Також Гуменюк зазначила, що була потужна робота на Запоріжжі, де працювали сили протиповітряної оборони.

Представниця ОК "Південь" повідомила, що на Запоріжжі, на жаль, є влучання.

У Генштабі ЗСУ зранку 15 липня також повідомили, що Росія вночі завдала чергового удар по Україні іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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