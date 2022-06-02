Россия ночью ударила из артиллерии по 2 общинам на Днепропетровщине

Утром 2 июня на Днепропетровщине снова было неспокойно. Враг стрелял по области на границе с Херсонщиной. Оккупанты попали в поля, по населенным пунктам, к счастью, не попали.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, обстрелы произошли примерно в 7:35. Тогда в области как раз продолжалась воздушная тревога.

Важно Оккупанты понесли потери возле Лимана и отошли, похожая ситуация – в районе Северодонецка

Ночью снова было неспокойно в Криворожском районе: под обстрелы попали территории.

Зеленодольской,

Апостоловский общин.

К счастью, пострадавших нет, разрушений тоже. В результате обстрелов не возникло аварийных ситуаций, которые привели бы к перебоям с электро- или газоснабжением. Вся критическая инфраструктура в области работает.

Пока в общинах Днепропетровщины все спокойно.

Заметим, что российские военные уже не в первый раз обстреливают Днепропетровскую область. В ночь на 1 июня из артиллерии они также избивали по Зеленодольской общине. Тогда атака также прошла без жертв и пострадавших.

Враг регулярно обстреливает Днепропетровскую область

30 мая российские военные открывали огонь по Апостоловской общине . Тогда Николай Лукашук отметил, что обошлось без "прилетов" по населенным пунктам.

В ночь на 28 мая кафиры попали в церковь Зеленодольской общины. Известно о разрушениях на ее территории. Кроме того, повреждения получили окна самого храма, ограждения и ворота. В этот раз тоже удалось обойтись без жертв и пострадавших.

Жутким был удар 27 мая. Тогда вражеские военные атаковали казармы Национальной гвардии ракетой . В пресс-службе силового ведомства 24 канала подтвердили информацию о жертвах. Теперь это единственная информация, которой мы владеем.

Беспокойным было и 26 мая на Днепропетровщине. Тогда кафиры также открывали огонь по Апостоловской общине . Опять же, попали российские захватчики по полям, так что обошлось без жертв, а сама атака произошла ночью.

Риск ракетных атак по всей Украине все еще очень высок. Поэтому для вашей безопасности не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно к укрытию. Это может сохранить вам жизнь.

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