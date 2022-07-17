Представительница таможенного контроля Ирина Голубева отметила, что переходный период для подсанкционных товаров истек 10 июля и водители об этом знают. Голубева сказала, что в Латвии надеялись на уменьшение количества фур, но этого не произошло.

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Однако, как рассказала Голубева, водители все еще предпринимают попытки провезти через границу следующие товары:

пиломатериалы;

краски и лаки;

мебель;

алкоголь;

предметы роскоши.

Ежедневно во время проверок грузов в обоих направлениях 14 – 15 транспортных средств пытаются обойти санкции,

– рассказала Голубева.

На границах огромные очереди

Сотрудница таможни пояснила, что когда водители нарушают запрет, то таможенники возвращают груз. Сейчас на границе Латвии и россии есть огромные очереди транспорта. В частности, на пункте пропуска "Терехово" утром 17 июля стояли 850 фур, а за предыдущие сутки пропустили 133 грузовика.

На пункте "Гребнова" стоят 400 грузовиков. Приблизительное время ожидания составляет более 150 часов. Что касается латвийско-белорусской границы, то здесь очереди меньше – до 200 фур.

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Латвия готовится к агрессии россии

россияне постоянно угрожают соседним государствам. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сказал, что его страна готовится к вероятному нападению оккупантов, несмотря на членство в НАТО. В частности, следует увеличивать военные мощности и дополнительно учить добровольцев.

"Никто не верил, что возможна полномасштабная война. Украина показала, что можно отражать атаки врага, у которого большое численное и огневое преимущество", – сказал министр.

Кроме этого, развернули испанские ЗРК NASAMS класса "земля – воздух". Это является системой ПВО средней дальности. Ее радиусом действия составляет до 100 км. Комплекс размещается на латвийской военной авиабазе в Лиелварде.

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