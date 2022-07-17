Представниця митного контролю Ірина Голубєва зазначила, що перехідний період для підсанкційних товарів закінчився 10 липня і водії про це знають. Голубєва сказала, що у Латвії сподівалися на зменшення кількості фур, але цього не сталося.

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Однак, як розповіла Голубєва, водії все ще роблять спроби провезти через кордон такі товари:

пиломатеріали;

фарби й лаки;

меблі;

алкоголь;

предмети розкоші.

Щоденно під час перевірок вантажів в обох напрямках 14 – 15 транспортних засобів намагаються обійти санкції,

– розповіла Голубєва.

На кордонах величезні черги

Працівниця митниці пояснила, що коли водії порушують заборону, то митники завертають вантаж. Наразі на рубежах Латвії та Росії є величезні черги з транспорту. Зокрема, на пункті пропуску "Терехово" вранці 17 липня стояли 850 фур, а за попередню добу пропустили 133 вантажівки.

На пункті "Гребнова" стоять 400 вантажівок. Приблизний час очікування становить понад 150 годин. Щодо латвійсько-білоруського кордону, то тут черги менші – до 200 фур.

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Латвія готується до агресії росії

росіяни постійно погрожують сусіднім державам. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс сказав, що його країна готується до ймовірного нападу окупантів попри членство в НАТО. Зокрема, слід збільшувати військові потужності та додатково навчати добровольців.

"Ніхто не вірив, що можлива повномасштабна війна. Україна показала, що можна відбивати атаки ворога, в якого велика чисельна і вогнева перевага", – сказав міністр.

Крім цього, розгорнули іспанські ЗРК NASAMS класу "земля – повітря". Це системою ППО середньої дальності. Її радіусом дії становить до 100 кілометрів. Комплекс розташовується на латвійській військовій авіабазі в Лієлварді.

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