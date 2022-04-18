Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии

Россия решила выслать сотрудников посольства Болгарии. Таким образом, Кремль ответил на то, что Болгария объявила персонами нон грата российских дипломатов.

Россия объявила о зеркальных действиях в отношении Болгарии

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве. Число болгарских дипломатов, которых высылают, не сообщается.

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Российское МИД заявило о зеркальных действиях, поскольку в марте Болгария выслала десять дипломатов посольства России в Софии.

Эта мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" десятерых дипломатов посольства России в Софии.

– говорится в сообщении.

Обратим внимание, что в начале апреля Болгария выслала из страны первого секретаря посольства России Филиппа Воскресенского. Его обвинили в шпионаже.

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Росія оголосила про дзеркальні дії щодо Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата співробітників посольства Болгарії у Москві. Число болгарських дипломатів, яких висилають, не повідомляється.

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Російське МЗС заявило про дзеркальні дії, оскільки у березні Болгарія вислала десятьох дипломатів посольства Росії в Софії.

Цей захід є відповіддю на прийняте в березні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona nоn grata" десяти дипломатів посольства Росії в Софії,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на початку квітня Болгарія вислала з країни першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського. Його звинуватили у шпигунстві.

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