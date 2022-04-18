Росія оголосила про дзеркальні дії щодо Болгарії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата співробітників посольства Болгарії у Москві. Число болгарських дипломатів, яких висилають, не повідомляється.

Це цікаво У посольства Росії в Ірландії закінчується опалення та гаряча вода: з ними не хочуть працювати

Російське МЗС заявило про дзеркальні дії, оскільки у березні Болгарія вислала десятьох дипломатів посольства Росії в Софії.

Цей захід є відповіддю на прийняте в березні болгарською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити "persona nоn grata" десяти дипломатів посольства Росії в Софії,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на початку квітня Болгарія вислала з країни першого секретаря посольства Росії Філіппа Воскресенського. Його звинуватили у шпигунстві.

Варте уваги – Медведчук насправді дуже не хоче в Росію, – Загородній: дивіться відео