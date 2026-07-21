Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в эфире 24 Канала рассказал, каким может быть следующий этап войны и когда линия фронта станет практически непроходимой для пехоты. Он также назвал угрозу, к которой Украина должна готовиться после выборов в России.

Фронт могут сковать дроны

Следующий этап войны будет зависеть от дальнейшего насыщения линии фронта вооружением. На отдельных направлениях зона поражения уже достигает 20–30 километров, а с развитием дронов и систем разведки пребывание людей и техники в ней будет становиться все более опасным.

Когда все, что попадает в эту зону, будет уничтожаться, о каком-либо продвижении не может быть и речи,

– пояснил Костенко.

После фактической блокировки наземных наступлений Россия сможет лишь усилить удары по украинским городам, гражданским объектам и критической инфраструктуре. Такой сценарий еще не наступил в полной мере, ведь линия фронта остается активной, а оккупанты сохраняют определенные ресурсы для продвижения.

С этого момента мы будем понимать, что Россия сможет делать только одно – наносить удары по гражданской и нашей инфраструктуре,

– подчеркнул народный депутат.

Сейчас российская армия продвигается медленно и несет большие потери, однако Кремль продолжает искать возможности для пополнения резервов и продолжения наземной войны.

Россия может объявить новую мобилизацию

Дальнейшие действия Кремля в значительной степени будут зависеть от выборов в России. До голосования российские власти могут избегать непопулярных решений, поскольку стремятся продемонстрировать хотя бы формальную легитимность и не создавать дополнительной напряженности внутри страны. После выборов Россия может перейти к новому этапу пополнения армии.

Они понимают: чтобы продвигаться дальше, нужен личный состав. Помимо дронов, им нужны люди,

– подчеркнул Костенко.

Одним из возможных решений Кремля станет новая волна мобилизации. Российские власти могут отложить ее до завершения выборов, а затем использовать обновленную картинку "легитимности", чтобы продолжить войну, несмотря на общественное недовольство.

Мобилизация, о которой все говорят, вполне вероятна. Это будут новые вызовы для нас, и мы должны быть к этому готовы,

– сказал народный депутат.

Украине необходимо заранее учитывать возможное увеличение численности российских войск и готовить оборону к новому давлению после завершения политического цикла в России.

Народный депутат назвал новый этап войны: смотрите видео