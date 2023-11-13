Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что в России сейчас действует очень много партизанских отрядов. Под Москвой в это время повреждены корпуса производителя "Искандеров".

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События на Белгородщине

Свитан отметил, что на территории Белгородской области бой мог завязаться не с украинской ДРГ, а с российскими партизанами. Их на территории вражеской страны действует очень многое, но ими руководит условно украинское ГУР. У каждого партизана своя цель.

На территории России сейчас растет национальное самосознание. Народности Кавказа, например, ингуши, приступят к распаду России. Этот вопрос уже решен. Любая империя после того, как прекращает расти, начинает распадаться. Этот процесс ждет и Россию.

Российский фейк с Залужным

Россияне выпустили фейковое видео, где якобы Залужный призывает к военному перевороту против Зеленского. Сразу видно, что это ИПСО. Почему? Залужный начинает свое обращение со слов: "Это снова я". Так генералы не обращаются.

ФСБшникам нужно поработать над службой, создающей ИПСО. Похоже, набрали туда бывших КВНщиков, поэтому и выходит вот такая чушь, в которую, наверное, и сами россияне не поверят. Поверить в такую чушь может только очень недалекий человек.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Ситуация возле Авдеевки

Севернее Авдеевки добавилось немного "серой зоны". Это территория, которую не контролирует ни одна из сторон войны. Россияне тщетно пытались выйти на Степное, и теперь пытаются двигаться севернее. Однако там в Очеретино есть гарнизон, прикрывающий Авдеевку с севера.

В "серой зоне" россияне очень хорошо простреливаются нашей артиллерией. В частности, за прошедшие сутки видим потери оккупантов по всему фронту – 800 человек. Приблизительно половина из них – именно на Авдеевском направлении. После дождей на Донбассе технику не применишь, поэтому россияне спешат со штурмами живой силой.

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