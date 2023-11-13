Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що в Росії зараз діє дуже багато партизанських загонів. Під Москвою тим часом пошкоджено корпуси виробника "Іскандерів".

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Події на Бєлгородщині

Світан зазначив, що на території Бєлгородської області бій міг зав'язатись не з українською ДРГ, а з російськими партизанами. Їх на території ворожої країни діє дуже багато, але ними керує умовно українське ГУР. У кожного партизана своя мета.

На території Росії зараз росте національна самосвідомість. Народності Кавказу, наприклад, інгуші, розпочнуть розпад Росії. Це питання вже вирішене. Будь-яка імперія, після того, як припиняє рости, починає розпадатися. Цей процес чекає й Росію.

Російський фейк із Залужним

Росіяни випустили фейкове відео, де ніби-то Залужний закликає до військового перевороту проти Зеленського. Одразу видно, що це ІПСО. Чому? Залужний починає своє звернення зі слів: "Це знову я". Так генерали не звертаються.

ФСБшникам треба попрацювати над службою, яка створює ІПСО. Схоже, понабирали туди колишніх КВКшників, тож і виходить ось така нісенітниця, у яку, напевно, й самі росіяни не повірять. Повірити в таку нісенітницю може лише дуже недалека людина.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Ситуація біля Авдіївки

На північ від Авдіївки додалось трохи "сірої зони". Це територія, яку не контролює жодна зі сторін війни. Росіяни марно намагались вийти на Степове, тож тепер намагаються рухатись північніше. Однак там в Очеретиному є гарнізон, який прикриває Авдіївку з півночі.

У "сірій зоні" росіяни дуже добре прострілюються нашою артилерією. Зокрема, за минулу добу бачимо втрати окупантів по всьому фронту – 800 осіб. Приблизно половина з них – саме на Авдіївському напрямку. Після дощів на Донбасі техніку не застосуєш, тому росіяни поспішають зі штурмами живою силою.

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