россия перевезла через Босфор ракеты к C-300, минуя ограничения Турции, – СМИ

Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Но россия смогла перевезти через пролив свои ракеты C-300.

россия переправляла ракеты для поддержки войны против Украины "под покровом темноты". Известно, что пролив Босфор является единственным водным путем, соединяющим Средиземное море с Черным.

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россия проигнорировала запрет Турции

Вскоре после вторжения россии в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Это остановило российский флот от усиления своих военно-морских сил, но, по-видимому, ненадолго.

По предварительным данным, россия отправила систему ПВО С-300 со своих баз в Сирии в Черное море. "Спарта II" должна была прибыть в Новороссийск, российский порт и главную военно-морскую базу вблизи Керченского моста.

Возможно, ракеты С-300 должны укрепить оборону у Керчи. В Крыму ведь усиливается активность украинских беспилотников.

Известно, что судно отправилось из Тартуса в Сирии. Оно начало плавание 20 августа и прошло Босфор в ночь с 24 на 25 августа. А уже 27 августа – вошло в Новороссийск.

Судно "Спарта II" принадлежит минобороны россии. Оно находится под санкциями США. Экипаж судна – гражданский, но груз часто военный.

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