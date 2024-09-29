Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы будет рада любым инициативам для завершения войны в Украине от Дональда Трампа, если тот одержит победу на президентских выборах в США.

В то же время, по его словам, в России хотят, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов. Об этом со ссылкой на заявление враждебного дипломата сообщает российская служба BBC.

Смотрите также Лавров заговорил о переговорах на принципах Устава ООН, но забыл, что Россия его грубо нарушает

Россия обратилась с просьбой к Трампу

После встречи кандидата в президенты США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским российский дипломат выступил с заявлением, в котором заверил, что урегулировать войну можно, если устранить ее якобы "коренные причины".

Среди них – вступление Украины в Североатлантический альянс и так называемые "притеснения русскоязычного населения". Лавров хочет, чтобы республиканец, если станет президентом, отменил законы Украины о языке и об автокефалии Украинской православной церкви.

Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого – взять и проголосовать,

– заявил российский министр.

Кроме того, недавно Лавров решил в очередной раз прибегнуть к угрозам ядерным оружием. По его словам, Запад планирует победить Россию руками якобы "нелегитимного нацистского киевского режима", но воевать "до победы" с ядерной державой опасно и бессмысленно.