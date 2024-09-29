Водночас, за його словами, у Росії хочуть, аби Трамп домігся скасування двох українських законів. Про це із посиланням на заяву ворожого дипломата повідомляє російська служба BBC.

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Росія звернулася із проханням до Трампа

Після зустрічі кандидата у президенти США Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським російський дипломат виступив із заявою, у якій запевнив, що врегулювати війну можна, якщо усунути її нібито "корінні причини".

Серед них – вступ України до Північноатлантичного альянсу й так звані "утиски російськомовного населення". Лавров хоче, аби республіканець, якщо стане президентом, скасував закони України про мову та про автокефалію Української православної церкви.

Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого – взяти й проголосувати,

– заявив російський міністр.

Крім того, нещодавно Лавров вирішив вчергове вдатися до погроз ядерною зброєю. За його словами, Захід планує перемогти Росію руками нібито "нелегітимного нацистського київського режиму", але воювати "до перемоги" з ядерною державою небезпечно та безглуздо.