Россия обстреливает гумкоридоры в Луганской области и в Мариуполе: возможна ли эвакуация

Оккупанты применяют на Луганщине и в Мариуполе оружие неизбирательного действия, которое вызывает тотальное разрушение жилых кварталов, а также обстреливают гуманитарные коридоры. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

В настоящее время ребром стоит вопрос по организации гуманитарного коридора для людей из "Азовстали". Успеет ли Украина спасти жителей многострадального Мариуполя? На мой взгляд, пути к решению этой сверхсложной задачи существуют и лежат в плоскости международной дипломатии.

Важно Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских из "Азовстали"

Мы успеем это сделать

Недавнее посещение Киева генсеком ООН дает основания надеяться на то, что российская сторона скорее всего согласится на предложение организации гуманитарного коридора, чтобы сохранить лицо. Хотя лица у российского оккупанта нет.

Замечу, что к вопросу деблокирования и эвакуации гражданских жителей Мариуполя присоединился не только генсек ООН, но и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Более того, Турция даже готова предоставить свой флот для проведения эвакуационных мероприятий. В свою очередь, США дали четко понять российской федерации, что дальнейшее уничтожение мирного населения в Мариуполе приведет к ответной реакции Соединенных Штатов.

Катастрофа в Луганской области

Пользуясь случаем, также обратим внимание на вопиющую ситуацию с эвакуацией мирного населения, которая сложилась на Луганщине в городах Рубежное и Попасная.

Эта ситуация усугубляется тем, что на территории Луганской области подтверждено использование российской федерацией оружия неизбирательного действия. ГИ "Правое Дело" зафиксировала передислокацию на территории Луганской области установок дистанционного разминирования УР-07 Пересортировку. Этого вооружения нет в ВСУ.

Речь идет о системах дистанционного разминирования, которые используются россиянами не по прямому назначению. А именно – для разрушения жилых районов и пунктов активной обороны ВСУ.

Буквально несколько дней назад удалось задокументировать использование установки УР-07 в Рубежном. Целый жилой квартал фактически был снесен с лица Земли. Причем рашисты стреляли не по позициям ВСУ, а в первую очередь именно по жилой застройке. После того, как "Правое Дело" обнародовало эту информацию, оккупанты были вынуждены официально признать факт применения установок УР-07.

Кстати, они также используются и в Мариуполе. На мой взгляд, Украина должна говорить об этом вслух на мировом уровне.

Следует отметить, что российскими оккупантами используются не только установки дистанционного разминирования, но и термобарическое оружие. Речь идет о ТОС-1 "Солнцепек". Это оружие, которое выжигает все живое в радиусе до 2 километров. Использование этих видов вооружения запрещено всеми международными конвенциями. Поэтому России вряд ли удастся сохранить свое зверское лицо, когда мы говорим о судьбе гражданского населения и в Мариуполе, и в Попасной, и в Рубежном.

Преступления оккупантов

Вывоз гражданских из горячих точек осложняется тем, что оккупанты систематически обстреливают эвакуационные колонны.

В частности, в Попасной Луганской области 30 апреля оккупационные войска оккупантов расстреляли два эвакуационных автобуса. Связь с водителями и пассажирами была утрачена. Днем ранее из Попасной эвакуировали 31 жителя, хотя желающих было значительно больше

И в этом заключается основная опасность. Россия может согласиться на организацию так называемых "зеленых коридоров", даже при участии представителей гуманитарной миссии ООН или ОБСЕ. Но на момент эвакуации начать обстрел эвакуационного транспорта. Это было уже неоднократно, в том числе и в Мариуполе.

Украинская сторона должна предупредить международные институты о возможности таких событий. Ведь речь идет о вероятной угрозе не только мирному населению, но и представителям международных дипмиссий.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео:

Напомним, 30 апреля в Мариуполе с территории заблокированного рашистами завода "Азовсталь" началась эвакуация гражданских. Как сообщил в своем видеообращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, анонсированный российскими оккупантами режим тишины начался с опозданием на 5 часов, а эвакуационная колонна опоздала более чем на 12 часов. При этом удалось вывезти только 20 гражданских лиц, а раненых военных эвакуационная миссия игнорирует.