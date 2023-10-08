Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак сказал 24 Каналу, что президент России считает этот момент лучшим для себя.

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"Этим террором Путин хочет показать, что "уже пора" идти ему на уступки. Теперь такой момент, когда "либо Украина согласится, либо будет уничтожена". Больше сказать ему нечего", – констатировал Ижак.

По его словам, Путин специально усилил обстрелы именно теперь, потому что:

возник перерыв в оказании лимитов помощи в США;

негативное решение в Германии относительно ракет Taurus;

к власти в Словакии пришли пророссийские силы.

Поддастся ли Запад на шантаж

"На шантаж никто не пойдет, но с точки зрения планирования развития, войны, будущего могут быть разные видения", – отметил Ижак.

Так, западные партнеры вынуждены пересматривать свои сценарии, поскольку война в Украине затягивается. Им нужно решить, как запустить инвесторов в нашу страну и в то же время продолжать войну.

Эксперт по стратегическим исследованиям также прокомментировал ситуацию в Словакии. Он убежден, что страна продолжит поддерживать Украину, несмотря на все противоречивые заявления. Братислава не будет рисковать своими деньгами и отношениями с ЕС, чтобы удовлетворить Россию.

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