Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, почему так происходит. По его словам, Россия нашла способ обходить санкции.

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Помогают третьи страны

Игнат отметил, что враг продолжает обстреливать украинские города, благодаря недействующим санкциям.

К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство,

– отметил спикер Воздушных сил.

Он напомнил, что оккупанты не имели достаточно высокоточных дальнобойных ракет Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал". Весь свой потенциал Россия использовала, когда атаковала нашу критическую инфраструктуру.

Но весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, больше и "Кинжалов", и "Калибров", рассказал Игнат.

Интервью с Юрием Игнатом: смотрите видео

Он считает, что Россия, очевидно, нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, сотрудничающих с ней. Таким образом враг получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники – это то, без чего ракета не полетит.

"Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции будут комплексно работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", – подчеркнул Игнат.

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