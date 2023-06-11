Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, почему так происходит. По его словам, Россия нашла способ обходить санкции.
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Помогают третьи страны
Игнат отметил, что враг продолжает обстреливать украинские города, благодаря недействующим санкциям.
К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство,
– отметил спикер Воздушных сил.
Он напомнил, что оккупанты не имели достаточно высокоточных дальнобойных ракет Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал". Весь свой потенциал Россия использовала, когда атаковала нашу критическую инфраструктуру.
Но весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, больше и "Кинжалов", и "Калибров", рассказал Игнат.
Интервью с Юрием Игнатом: смотрите видео
Он считает, что Россия, очевидно, нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, сотрудничающих с ней. Таким образом враг получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники – это то, без чего ракета не полетит.
"Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции будут комплексно работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", – подчеркнул Игнат.
Россия обстреливает Украину: последние новости
- Ночью 10 июня Россия атаковала Украину баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками. Всего с северного и южного направлений выпущено 8 ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства – из района восточного побережья Азовского моря.
- Силы ПВО сбили 2 крылатых ракеты и 20 беспилотников. Оккупанты ночью атаковали Полтавскую, Харьковскую и Одесскую области.
- На Полтавщине – баллистическими и крылатыми ракетами атакован аэродром "Миргород" – повреждения инфраструктуры и техники, а после падения обломков повреждены 9 частных зданий и 4 автомобиля. Без пострадавших.
- В Одесской области – на область россияне направили 8 "Шахедов" – все было уничтожено ПВО. В результате падения обломков в одной из квартир Одессы вспыхнул пожар: 3 человека погибли, 27 пострадали.
- По рекреационной зоне Одесщины был нанесен ракетный удар – 2 ракеты были уничтожены, 1 попала на побережье, в результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома – также 3 человека получили ранения.