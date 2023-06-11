Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чому так відбувається. За його словами, Росія знайшла спосіб обходити санкції.

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Допомагають треті країни

Ігнат зазначив, що ворог продовжує обстрілювати українські міста завдяки недіючим санкціям.

На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво,

– зазначив речник Повітряних сил.

Він нагадав, що окупанти не мали достатньо високоточних далекобійних ракет Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал". Весь свій потенціал Росія використала, коли атакувала нашу критичну інфраструктуру.

Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів", розповів Ігнат.

Інтерв'ю з Юрієм Ігнатом: дивіться відео

Він вважає, що Росія, вочевидь, знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею. Таким чином ворог отримує технологічні речі, які сам виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники – це те, без чого ракета не полетить.

"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію поставити на місце", – підкреслив Ігнат.

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