Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чому так відбувається. За його словами, Росія знайшла спосіб обходити санкції.
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Допомагають треті країни
Ігнат зазначив, що ворог продовжує обстрілювати українські міста завдяки недіючим санкціям.
На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво,
– зазначив речник Повітряних сил.
Він нагадав, що окупанти не мали достатньо високоточних далекобійних ракет Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал". Весь свій потенціал Росія використала, коли атакувала нашу критичну інфраструктуру.
Але навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І уже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів", розповів Ігнат.
Інтерв'ю з Юрієм Ігнатом: дивіться відео
Він вважає, що Росія, вочевидь, знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею. Таким чином ворог отримує технологічні речі, які сам виготовляти не може: плати, чіпи, напівпровідники – це те, без чого ракета не полетить.
"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна Росію поставити на місце", – підкреслив Ігнат.
Росія обстрілює Україну: останні новини
- Вночі 10 червня Росія атакувала Україну балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками. Всього з північного та південного напрямків випустили 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва – з району східного узбережжя Азовського моря.
- Сили ППО збили 2 крилаті ракети та 20 безпілотників. Окупанти вночі атакували Полтавську, Харківську та Одеську області.
- На Полтавщині – балістичними та крилатими ракетами атаковано аеродром "Миргород" – є пошкодження інфраструктури та техніки, а після падіння уламків пошкоджено 9 приватних будівель та 4 автомобілі. Без постраждалих.
- На Одещині – на область росіяни спрямували 8 "Шахедів" – всі було знищено ППО. Внаслідок падіння уламків в одній із квартир Одеси спалахнула пожежа: 3 людини загинули, 27 постраждало.
- По рекреаційній зоні Одещини був завданий ракетний удар – 2 ракети було знищено, 1 влучила в узбережжя, внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки – також 3 людини отримали поранення.