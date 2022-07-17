Об этом 24 каналу рассказал начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев. По его словам, российские захватчики хотят посеять панику среди украинцев.

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Какова цель оккупантов

Немичев объяснил, что благодаря обстрелам жилых кварталов россия пытается достигнуть двух целей.

Оккупанты стремятся оказывать психологическое давление на местное население и военных, чтобы люди постоянно находились в страхе.

россияне пытаются заставить людей покидать населенные пункты. Такую цель оккупанты преследуют, постоянно обстреливая Харьков.

"Этот метод уже не работает"

Начальник штаба спецподразделения Kraken отметил, что планы россиян не только не реализуются, но и имеют обратный эффект.

"У нас наоборот люди уже привыкли к этому. Они находятся в безопасных местах", – сказал он.

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К тому же население постепенно возвращается в города, из которых уехало в начале войны. В частности, люди, несмотря на опасность, активно приезжают в Харьков.

россия уже потеряла этот рычаг, имевшийся в начале войны. Этот метод уже не работает,

– отметил начальник штаба спецподразделения Kraken.

Немичев добавил, что часто российские снаряды прилетают не точно в цель, а куда-то в поля.

"Ежедневно гибнет мирное население"

Несмотря на то, что россияне не удается запугать украинцев, обстрелы несут в себе угрозу жизни и здоровью людей.

Каждый день погибает мирное население. Поэтому люди должны заботиться о своей жизни,

– подчеркнул Немичев.

Начальник штаба спецподразделения Kraken призвал людей не пренебрегать сигналом тревоги и во время обстрелов находиться в укрытиях.

Константин Немичев рассказал о планах путина на Харьков и приоритетных регионах для россиян: смотрите видео

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