Про це 24 каналу розповів начальник штабу спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев. За його словами, російські загарбники хочуть посіяти паніку серед українців.

Зверніть увагу Зеленський розкритикував "страшилки" про масовані ракетні удари

Яка мета окупантів

Немічев пояснив, що завдяки обстрілам житлових кварталів росія намагається досягнути двох цілей.

Окупанти прагнуть чинити психологічний тиск на місцеве населення та на військових, щоб люди постійно перебували у страху.

росіяни намагаються змусити людей покидати населені пункти. Зокрема, таку мету окупанти переслідують, постійно обстрілюючи Харків.

"Цей метод вже не працює"

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken зазначив, що плани росіян не тільки не втілюються, а й мають зворотний ефект.

"У нас навпаки люди вже звикли до цього. Вони перебувають у безпечних місцях", – сказав він.

Важливо У Харкові зараз дуже небезпечно, – радниця голови ОВА Попова

До того ж населення поступово повертається у міста, із яких виїхало на початку війни. Зокрема, люди, попри небезпеку, активно приїжджають до Харкова.

росія вже втратила цей важіль, який мала на початку війни. Цей метод вже не працює,

– зазначив начальник штабу спецпідрозділу Kraken.

Немічев додав, що часто російські снаряди прилітають не точно у ціль, а кудись у поля.

"Щодня гине мирне населення"

Попри те, що росії не вдається залякати українців, обстріли несуть у собі загрозу життю і здоров'ю людей.

Щодня гине мирне населення. Тому люди повинні дбати про своє життя,

– наголосив Немічев.

Начальник штабу спецпідрозділу Kraken закликав людей не нехтувати сигналом тривоги та під час обстрілів перебувати в укриттях.

Костянтин Немічев розповів про плани путіна на Харків та пріоритетні регіони для росіян: дивіться відео

росія обстрілює українські міста: подробиці