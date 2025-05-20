Об этом сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Пострадала гражданская инфраструктура.

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Что известно о последствиях атаки

В результате российского обстрела Белополья произошло возгорание здания государственного учреждения, а также павильонов на местном рынке.

По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели.

Враг атаковал дронами Белополье: смотрите фото

Правоохранители документируют последствия, собирают доказательства и помогают жителям, которые пострадали из-за атаки. По факту военных преступлений начаты уголовные производства.

Напомним, утром 17 мая россияне ударили по гражданскому рейсовому автобусу вблизи Белополья дроном-камикадзе "Ланцет". Погибло 9 человек, еще 7 человек – ранены. Однако пропагандисты убеждают, что это был якобы транспорт без номеров возле поселка Теткино Курской области.