Про це повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Постраждала цивільна інфраструктура.

Дивіться також Сили росіян обмежені: за якої умови Путін може зважитися на захоплення Сумщини

Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок російського обстрілу Білопілля сталося загоряння будівлі державної установи, а також павільйонів на місцевому ринку.

За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники.

Ворог атакував дронами Білопілля: дивіться фото

Правоохоронці документують наслідки, збирають докази та допомагають мешканцям, які постраждали через атаку. За фактом воєнних злочинів розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, вранці 17 травня росіяни вдарили по цивільному рейсовому автобусу поблизу Білопілля дроном-камікадзе "Ланцет". Загинуло 9 людей, ще 7 осіб – поранено. Однак пропагандисти переконують, що це був нібито транспорт без номерів біля селища Тьоткіно Курської області.