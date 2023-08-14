Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что враг обстрелял Чугуевский район из РСЗО. В результате российской атаки пострадал 14-летний мальчик, передает 24 Канал.
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Как людей спасают от российских обстрелов
По словам Болвинова, подросток просто ехал на велосипеде, когда начался обстрел. Его бабушка, очевидно, шла рядом. К счастью, ребенок получил легкие осколочные ранения, хотя и на шею. Бабушка также получила ранения.
Помогать людям после обстрела первыми следуют следователи. Не раз правоохранители и сами попадают под цинические атаки россиян.
Первыми в такие случаи выезжают наши следователи. На этот раз они были недалеко и успели помочь пострадавшим. Один из наших следователей получил контузию. После того, как помог гражданским, обратился к медикам и сам, сейчас его состояние не вызывает беспокойства,
– сообщил Болвинов.
Под обстрелы попали и полицейские, повреждены автомобили работников.
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По словам Олега Синегубова, кроме 14-летнего мальчика и 62-летней женщины во время обстрела несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. К счастью, бригада медиков не пострадала.
Какая ситуация в Харьковской области
- Председатель Харьковской ОВА сообщил, что за прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые общины Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем были Окоп, Огурцово, Бударки, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово и Кисловка и другие населенные пункты.
- В Купянском районе в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина и 68-летняя женщина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В селе Лукьянцы Харьковского района повреждено образовательное учреждение и 2-этажный жилой дом.
- На Купянском направлении продолжаются бои. Наши защитники удерживают свои позиции и уничтожают живую силу и технику россиян. Продвижения у врага нет.