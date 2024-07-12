Россияне нанесли массированные авиаудары по жилому сектору Харьковщины: есть погибшие и пострадавшие

Россия вечером 11 июля в очередной раз нанесла авиаудар по территории Харьковской области. Враг цинично атаковал жилой сектор, и, к сожалению, есть жертвы.

В результате обстрела вспыхнули масштабные пожары. В общем огонь распространился на площадь более 1800 квадратных метров.

Важно Россияне модифицировали ФАБ-500 и теперь достают до любой точки Харькова, – Синегубов

Оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору

Вечером 11 июля российские военные нанесли массированные авиаудары по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады Чугуевского района. В результате циничных действий оккупантов погибли 3 человека, среди них – 2 мужчины и одна женщина.

Кроме того, ранения получили 8 человек.

Взрывы были очень мощными и разрушили несколько жилых домов и надворных построек. По разным адресам вспыхнули пожары. Так, горели 2 одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки общей площадью около 1800 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожары под угрозой повторных вражеских ударов.

Последствия обстрела Харьковщины – больше в галерее

За прошедшие сутки российские военные также ударили по селу Боровая. Так, в результате обстрела ФАБ-1500 горели гараж и 3 легковых автомобиля. Полностью разрушен частный дом, а также повреждены 12 частных домов.

В результате авиационного удара в Боровой пострадали четыре человека: двое мужчин в возрасте 52 и 69 лет, а также две женщины 30 и 70 лет. У всех пострадавших – острая реакция на стресс.