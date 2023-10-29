Состояние пострадавших сейчас удовлетворительное. Они лечатся дома.

Важно Из-под завалов спасал сосед: в Донецкой области семью засыпало домом из-за обстрелов россиян

Из-за удара по Северску ранены полицейские

Российские террористы ударили по прифронтовому Северску из артиллерии. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции.

Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы. Также был поврежден служебный автомобиль.

Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно,

– отметили в МВД Украины.

Кроме этого, за прошедшие сутки Россия атаковала три населенных пункта Донецкой области: Часов Яр, Северск и Курдюмовку. Информация о пострадавших гражданских жителях не поступала.



Обстрел Донецкой области / фото полиции

Обстрелы Донецкой области: последние новости