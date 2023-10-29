Стан постраждалих наразі задовільний. Вони лікуються вдома.

Важливо З-під завалів рятував сусід: на Донеччині сім'ю засипало будинком через обстріли росіян

Через удар по Сіверську поранено поліцейських

Російські терористи вдарили по прифронтовому Сіверську з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції.

Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи. Також було пошкоджено службовий автомобіль.

Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно,

– зазначили у МВС України.

Окрім цього, минулої доби Росія атакувала три населених пункти Донеччини: Часів Яр, Сіверськ і Курдюмівку. Інформація щодо постраждалих цивільних мешканців не надходила.



Обстріл Донеччини / фото поліції

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