Россия продолжает применять тактику террора. Особенно страдают жители прифронтовой Сумщины. Последний обстрел региона ночью 6 мая прокомментировал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия продолжает обстреливать прифронтовую Сумскую область

Терроризируя мирных жителей обстрелами, Россия пытается сделать невыносимой жизнь в прифронтовых регионах.

"Россия пытается сделать жизнь людей на прифронтовых территориях невыносимой и максимально пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку, показать бессмысленность якобы дальнейшего сопротивления, что это будет продолжаться вечно. Но конечно, что это не так", – комментируя обстрел Сумщины, заявил Илья Евлаш.

Причиной циничных атак по критической и энергетической инфраструктуре Евлаш называет неудачи России на линии соприкосновения.

Мы уже стоим третий год после начала полномасштабного вторжения и достаточно успешно продолжаем наносить удары противнику. Собственно, враг понимает, что он не может ничего серьезного сделать на линии соприкосновения,

– сказал представитель Воздушных сил.

Евлаш отметил, что циничные российские обстрелы Украины будут иметь последствия в международных судах, в частности, в Гааге.

Что известно о ночной атаке на Сумскую область