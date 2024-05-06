Россия продолжает применять тактику террора. Особенно страдают жители прифронтовой Сумщины. Последний обстрел региона ночью 6 мая прокомментировал представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россия продолжает обстреливать прифронтовую Сумскую область
Терроризируя мирных жителей обстрелами, Россия пытается сделать невыносимой жизнь в прифронтовых регионах.
"Россия пытается сделать жизнь людей на прифронтовых территориях невыносимой и максимально пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку, показать бессмысленность якобы дальнейшего сопротивления, что это будет продолжаться вечно. Но конечно, что это не так", – комментируя обстрел Сумщины, заявил Илья Евлаш.
Причиной циничных атак по критической и энергетической инфраструктуре Евлаш называет неудачи России на линии соприкосновения.
Мы уже стоим третий год после начала полномасштабного вторжения и достаточно успешно продолжаем наносить удары противнику. Собственно, враг понимает, что он не может ничего серьезного сделать на линии соприкосновения,
– сказал представитель Воздушных сил.
Евлаш отметил, что циничные российские обстрелы Украины будут иметь последствия в международных судах, в частности, в Гааге.
Что известно о ночной атаке на Сумскую область
- В ночь на 6 мая Россия нанесла удар по объекту Укрэнерго. Атака была осуществлена БпЛА типа "Шахед".
- Из-за этой беспилотной атаки Сумы и окружающие населенные пункты перевели на резервное питание.
- В результате обстрела ранения получил 1 человек.
- Позже энергетики заявили, что в результате атаки на энергоструктуру Сумщины без напряжения осталось около 400 тысяч потребителей.
- Без света ночью были жители трех районов – Сумского, Ахтырского и Роменского. Сейчас большую часть потребителей этих районов запитано.
- Обесточенным остается 91 населенный пункт Сумского региона.
- Глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко пообещал, что к вечеру 6 мая всем потребителям вернут электроэнергию.