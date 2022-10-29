Россия рассматривает применение ядерного оружия не только по Украине

Немецкие спецслужбы перехватили разговор россиян во время проведения плановых маневров флота России в Балтийском море.

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В перехваченном разговоре российских военных говорилось о ядерных ударах по трем целям:

Берлину,

авиабазе США в Рамштайне,

авиабазе Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие

В Германии не восприняли угрозы серьезно

Отмечают, что эксперты по безопасности разно оценили полученную информацию.

Некоторые считают, что применение ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях – это собственно и случалось во время маневров. Подобные разговоры не всегда представляют реальную опасность.

А вот другие специалисты убеждены, что россияне могли знать, что их прослушивают, а потому намеренно назвали вышеперечисленные цели с целью устрашения.

Обратите внимание! В Польше считают, что Россия, напавшая на Украину, аннулировала пакт НАТО-Россия в 1997 году. Поэтому страна заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing, то есть получить ядерное оружие.

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