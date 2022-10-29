Россия рассматривает применение ядерного оружия не только по Украине
Немецкие спецслужбы перехватили разговор россиян во время проведения плановых маневров флота России в Балтийском море.
Внимание США разместят новые ядерные бомбы в Европе: для чего такой шаг и повлияла ли на это Россия
В перехваченном разговоре российских военных говорилось о ядерных ударах по трем целям:
- Берлину,
- авиабазе США в Рамштайне,
- авиабазе Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие
В Германии не восприняли угрозы серьезно
Отмечают, что эксперты по безопасности разно оценили полученную информацию.
Некоторые считают, что применение ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях – это собственно и случалось во время маневров. Подобные разговоры не всегда представляют реальную опасность.
А вот другие специалисты убеждены, что россияне могли знать, что их прослушивают, а потому намеренно назвали вышеперечисленные цели с целью устрашения.
Актуально о ядерных угрозах
- США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России. Ранее размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 планировалось на весну 2023 года. Теперь отметили, что она будет там уже в декабре этого года.
- Все из-за новых манипуляций России, Путин и Шойгу распространяют фейк о том, что Украина якобы хочет ударить по своей территории "грязной бомбой".
- Цивилизованные страны не верят абсурдным заявлениям страны-оккупанта о "грязной бомбе". США, Великобритания и НАТО подтвердили непреклонную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
- В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
- Однако украинское правительство все же пригласило экспертов МАГАТЭ, чтобы те проверили ядерные объекты на территории нашей страны и убедились, что на них не размещено ни одного несанкционированного ядерного материала. Они прибудут уже на этой неделе.