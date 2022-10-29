Росія розглядає застосування ядерної зброї не лише по Україні
Німецькі спецслужби перехопили розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту Росії в Балтійському морі.
Увага США розмістять нові ядерні бомби у Європі: для чого такий крок і чи вплинула на це Росія
У перехопленій розмові російських військових йшлося про ядерні удари по трьох цілях:
- Берліну,
- авіабазі США в Рамштайні,
- авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю.
В Німеччині не сприйняли погрози серйозно
Зазначають, що експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.
Деякі вважають, що застосування ядерної зброї зазвичай обговорюють і тренують на військових навчаннях – це власне і траплялося під час маневрів. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.
А от інші фахівці переконані, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, а тому навмисно назвали вищезазначені цілі з метою залякування.
Актуально про ядерні погрози
- США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Раніше розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 планували на весну 2023 року. Тепер наголосили, що вона буде там уже у грудні цього року.
- Усе через нові маніпуляції Росії, Путін та Шойгу поширюють фейк про те, що Україна нібито хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою".
- Цивілізовані країни не вірять абсурдним заявам країни-окупантки про "брудну бомбу". США Велика Британія і НАТО підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
- В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
- Однак, український уряд усе ж запросив експертів МАГАТЕ, щоб ті перевірили ядерні об'єкти на території нашої країни та переконались, що на них не розміщено жодного несанкціонованого ядерного матеріалу. Вони прибудуть уже цього тижня.