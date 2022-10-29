Росія розглядає застосування ядерної зброї не лише по Україні

Німецькі спецслужби перехопили розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту Росії в Балтійському морі.

Увага США розмістять нові ядерні бомби у Європі: для чого такий крок і чи вплинула на це Росія

У перехопленій розмові російських військових йшлося про ядерні удари по трьох цілях:

Берліну,

авіабазі США в Рамштайні,

авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю.

В Німеччині не сприйняли погрози серйозно

Зазначають, що експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.

Деякі вважають, що застосування ядерної зброї зазвичай обговорюють і тренують на військових навчаннях – це власне і траплялося під час маневрів. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.

А от інші фахівці переконані, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, а тому навмисно назвали вищезазначені цілі з метою залякування.

Зверніть увагу! У Польщі вважають, що Росія, напавши на Україну, анулювала пакт НАТО-Росія 1997 року. Тому країна зацікавлена ​​в участі в програмі Nuclear Sharing, тобто отримати ядерну зброю.

Актуально про ядерні погрози

США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Раніше розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 планували на весну 2023 року. Тепер наголосили, що вона буде там уже у грудні цього року.

Усе через нові маніпуляції Росії, Путін та Шойгу поширюють фейк про те, що Україна нібито хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою".

Цивілізовані країни не вірять абсурдним заявам країни-окупантки про "брудну бомбу". США Велика Британія і НАТО підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

Однак, український уряд усе ж запросив експертів МАГАТЕ, щоб ті перевірили ядерні об'єкти на території нашої країни та переконались, що на них не розміщено жодного несанкціонованого ядерного матеріалу. Вони прибудуть уже цього тижня.

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