Росія розглядає застосування ядерної зброї не лише по Україні

Німецькі спецслужби перехопили розмову росіян під час проведення планових маневрів флоту Росії в Балтійському морі.

Увага США розмістять нові ядерні бомби у Європі: для чого такий крок і чи вплинула на це Росія

У перехопленій розмові російських військових йшлося про ядерні удари по трьох цілях:

  • Берліну,
  • авіабазі США в Рамштайні,
  • авіабазі Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю.

В Німеччині не сприйняли погрози серйозно

Зазначають, що експерти з безпеки по-різному оцінили отриману інформацію.

Деякі вважають, що застосування ядерної зброї зазвичай обговорюють і тренують на військових навчаннях – це власне і траплялося під час маневрів. Подібні розмови не завжди становлять реальну небезпеку.

А от інші фахівці переконані, що росіяни могли знати, що їх прослуховують, а тому навмисно назвали вищезазначені цілі з метою залякування.

Актуально про ядерні погрози

  • США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії. Раніше розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 планували на весну 2023 року. Тепер наголосили, що вона буде там уже у грудні цього року.
  • Усе через нові маніпуляції Росії, Путін та Шойгу поширюють фейк про те, що Україна нібито хоче вдарити по своїй території "брудною бомбою".
  • Цивілізовані країни не вірять абсурдним заявам країни-окупантки про "брудну бомбу". США Велика Британія і НАТО підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
  • В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
  • Однак, український уряд усе ж запросив експертів МАГАТЕ, щоб ті перевірили ядерні об'єкти на території нашої країни та переконались, що на них не розміщено жодного несанкціонованого ядерного матеріалу. Вони прибудуть уже цього тижня.

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