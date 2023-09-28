Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, эти 20 полигонов оккупантов заняли около 50 тысяч гектаров территории.
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"Оккупанты там готовятся встретить свой конец. Они 20-ю полигонами засорили 50 тысяч гектаров временно оккупированной части Запорожской области. Они превращают все в пустыни. Там, где наш чернозем, наши участки, они устроили свои стрельбы", – заметил он.
Зачем врагу эти полигоны
Дмитрий Кирильчук отметил, что захватчики обустраивают полигоны на территории временно оккупированной части Запорожской области по двум причинам: чтобы поднимать "боевой дух" российских солдат и чтобы мобилизовать украинцев, живущих в оккупации.
Можно сказать, что эти полигоны – это только для того, чтобы поднимать "боевой дух" своих отрядов, которые затем отправятся на смерть. Также есть более опасный фактор – чтобы мобилизовать население с временно оккупированных территорий, наших граждан,
– объяснил он.
Недавно в оккупированной части Запорожской области прошли псевдовыборы. После этого они хотят мобилизовать все большее количество украинцев и бросить их на эти полигоны.
Что происходит на фронте
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, на Мелитопольском и Бахмутском идет наступательная операция. Однако российские захватчики не оставляют попыток вернуть себе утраченные позиции. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередной Ставки сообщил об успехах ВСУ на фронте. Он заявил, что Украина продвигается вперед на Донецком направлении.