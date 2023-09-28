Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, эти 20 полигонов оккупантов заняли около 50 тысяч гектаров территории.

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"Оккупанты там готовятся встретить свой конец. Они 20-ю полигонами засорили 50 тысяч гектаров временно оккупированной части Запорожской области. Они превращают все в пустыни. Там, где наш чернозем, наши участки, они устроили свои стрельбы", – заметил он.

Зачем врагу эти полигоны

Дмитрий Кирильчук отметил, что захватчики обустраивают полигоны на территории временно оккупированной части Запорожской области по двум причинам: чтобы поднимать "боевой дух" российских солдат и чтобы мобилизовать украинцев, живущих в оккупации.

Можно сказать, что эти полигоны – это только для того, чтобы поднимать "боевой дух" своих отрядов, которые затем отправятся на смерть. Также есть более опасный фактор – чтобы мобилизовать население с временно оккупированных территорий, наших граждан,

– объяснил он.

Недавно в оккупированной части Запорожской области прошли псевдовыборы. После этого они хотят мобилизовать все большее количество украинцев и бросить их на эти полигоны.

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