Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. За його словами, ці 20 полігонів окупантів зайняли приблизно 50 тисяч гектарів території.

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"Окупанти там готуються зустріти свій кінець. Вони 20-тьма полігонами засмітили 50 тисяч гектарів тимчасово окупованої частини Запорізької області. Вони перетворюють все на пустелі. Там, де наш чорнозем, наші ділянки, вони влаштували свої стрілянини", – зауважив він.

Навіщо ворогу ці полігони

Дмитро Кирильчук зазначив, що загарбники облаштовують полігони на території тимчасово окупованої частини Запорізької області з двох причин: щоб підіймати "бойовий дух" російських вояк та щоб мобілізувати українців, які живуть в окупації.

Можна сказати, що ці полігони – це тільки для того, щоб підіймати "бойовий дух" своїх загонів, які потім відправляться на смерть. Також є більш небезпечний фактор – щоб мобілізувати населення з тимчасово окупованих територій, наших громадян,

– пояснив він.

Нещодавно в окупованій частині Запорізької області відбулись псевдовибори. Після цього вони хочуть мобілізувати все більше українців та кинути їх на ці полігони.

Що відбувається на фронті