Как заявили российские СМИ со ссылкой на ФСБ, консул понимал, что получал документы закрытого характера.
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Консул Эстонии якобы проявлял интерес к получению сведений о планах России в Арктике. Также спецслужбы пообещали обнародовать видеоматериалы задержания, как того требует решение МИД России.
Установлено, что Эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте сознательно понимал, что названные документы имеют закрытый характер,
– заявили в ФСБ.
Заметим, что ранее консула якобы задержали "на горячем" и квалифицировали его действия "как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные".
Дипломатический скандал между Россией и Эстонией
- 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники российской ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте. К нему должны применить "меры в соответствии с международным правом". 7 июля в ответ Эстония подготовила ответ – из страны выдворили российского дипломата.
- Действия Москвы в отношении консула Эстонии назвали провокацией. В то же время в стране отметили, по нормам международных отношений, детали высылки дипломатов не разглашаются.