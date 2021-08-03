Как заявили российские СМИ со ссылкой на ФСБ, консул понимал, что получал документы закрытого характера.

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Консул Эстонии якобы проявлял интерес к получению сведений о планах России в Арктике. Также спецслужбы пообещали обнародовать видеоматериалы задержания, как того требует решение МИД России.

Установлено, что Эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте сознательно понимал, что названные документы имеют закрытый характер,

– заявили в ФСБ.

Заметим, что ранее консула якобы задержали "на горячем" и квалифицировали его действия "как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные".

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