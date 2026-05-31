Игра с огнем: в МИД и МАГАТЭ резко отреагировали на российские упреки об "атаке Украины на ЗАЭС"

"Росатом" 30 мая цинично обвинил Украину якобы в ударе дроном по энергоблоку Запорожской АЭС. При этом украинская сторона рассматривает такие утверждения как очередную информационную кампанию страны-агрессора, направленную на отвлечение внимания от факта оккупации станции и создания угрозы ядерной безопасности из-за ее незаконного контроля.

Официальный комментарий по ситуации предоставили в МИД Украины.

Что говорят в МИД?

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает новые обвинения Москвы относительно якобы украинского удара по Запорожской АЭС.

"Российским обвинениям, как всегда, не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль", – объяснили в ведомстве.

Там также уточнили, что российская пропаганда пытается навязать противоречивую логику, где страна, которая обороняется, якобы обстреливает собственные ядерные объекты, тогда как оккупант подается как "защитник".

По убеждению МИД, сам характер этих заявлений лишь подчеркивает их безосновательность. Кроме того, Украина напоминает, что Россия длительное время блокирует полный доступ международных инспекторов ко всем зонам Запорожской АЭС.

В частности, миссии МАГАТЭ неоднократно не предоставлялся доступ к отдельным помещениям, включая части турбинных залов, а также к другим критическим участкам станции под разными предлогами.

Какова реакция МАГАТЭ?

Администрация ЗАЭС проинформировала международную организацию об инциденте с дроном, который попал в здание турбинного зала и повредил стену.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство, отметив, что подобные события представляют риск для семи ключевых принципов ядерной безопасности во время войны. "Не должно быть никаких атак любого характера со стороны или против станции", – говорится в 5-м правиле.

Атаковать ядерные объекты это все равно что играть с огнем,

– подчеркнул Гросси.

Инспекторы агентства уже запросили доступ к поврежденному зданию для осмотра на месте и продолжают собирать дополнительные данные об обстоятельствах происшествия.

К слову, ранее Силы обороны юга Украины также опровергли заявления российской стороны о якобы украинском ударе по объектам Запорожской АЭС. В военном командовании отметили, что такие сообщения являются очередной информационной провокацией, направленной на отвлечение внимания от собственных действий.