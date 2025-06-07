Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что это не теория заговора, ведь кремлевским приспешникам важно обвинить любого, только бы не признавать свой провал. Российские спецслужбы никогда не выйдут публично, чтобы сказать, что сделали что-то не так.

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Почему Россия обвиняет Казахстан

Игорь Рейтерович считает, что Кремль назовет всех врагами и скажет, что россияне не ожидали от дружественного Казахстана такой измены. Мол, дроны завезли с этой территории и использовали против российской стратегической авиации российской стратегической авиации.

Но мне кажется, что казахам надо на это очень жестко реагировать и поставить Россию сразу на место. Поскольку вопрос не в том, кто, откуда и куда завез дроны,

– сказал политолог.

По его мнению, основная проблема заключается в том, что Россия своим фактом существования и фактом войны против Украины является угрозой для огромного количества стран в регионе.

А то, что Кремль имеет ядерное оружие является опасным для всех соседей, ведь Россия, однозначно, не имеет целью использовать любые средства поражения для своей защиты, а только для нападения.

Казахам надо сделать определенные выводы и дипломатично отправить россиян как можно дальше. А в России сейчас стандартная "охота на ведьм" и было очевидно, что она коснется низшего и среднего звена управления. Все потому, что Путин не готов признавать свои ошибки, как верховного главнокомандующего,

– добавил Игорь Рейтерович.

К слову, масштабная операция СБУ "Паутина", осуществленная 1 июня 2025 года, стала выдающейся вехой в современном военном противостоянии. Точная и недорогая атака дронами по стратегической авиации России не только ослабила врага, но и показала всему миру новые возможности ведения войны. Аналитики отмечают, что украинский подход может изменить глобальное представление о том, как достигается военное преимущество без большого арсенала.