Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що це не теорія змови, адже кремлівським посіпакам важливо звинуватити будь-кого, тільки б не визнавати свій провал. Російські спецслужби ніколи не вийдуть публічно, щоб сказати, що зробили щось не так.

Дивіться також Перл-Гарбор чи Цусіма 2․0: як Україна переписує правила війни та що про це пишуть на Заході

Чому Росія звинувачує Казахстан

Ігор Рейтерович вважає, що Кремль назве всіх ворогами і скаже, що росіяни не очікували від дружнього Казахстану такої зради. Мовляв, дрони завезли із цієї території й використали проти російської стратегічної авіації.

Але мені здається, що казахам треба на це дуже жорстко реагувати й поставити Росію відразу на місце. Оскільки питання не в тому, хто, звідки та куди завіз дрони,

– сказав політолог.

На його думку, основна проблема полягає в тому, що Росія своїм фактом існування і фактом війни проти України є загрозою для величезної кількості країн в регіоні.

А те, що Кремль має ядерну зброю є небезпечним для всіх сусідів, адже Росія, однозначно, не має на меті використовувати будь-які засоби ураження для свого захисту, а лише для нападу.

Казахам треба зробити певні висновки та дипломатично відправити росіян якомога далі. А в Росії зараз стандартне "полювання на відьом" і було очевидно, що воно торкнеться нижчої й середньої ланки управління. Все тому, що Путін не готовий визнавати свої помилки, як верховного головнокомандувача,

– додав Ігор Рейтерович.

До слова, масштабна операція СБУ "Павутина", здійснена 1 червня 2025 року, стала визначною віхою у сучасному воєнному протистоянні. Точна й недорога атака дронами по стратегічній авіації Росії не лише ослабила ворога, а й показала всьому світу нові можливості ведення війни. Аналітики зазначають, що український підхід може змінити глобальне уявлення про те, як досягається військова перевага без великого арсеналу.