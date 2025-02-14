Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал такие обвинения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

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Что в ГУР ответили на обвинения России

Российская разведка считает, что украинские спецслужбы готовят "серию резонансных антироссийских провокаций". Кроме этого, там заявили, что государство якобы хочет взорвать иностранные судна в Балтийском море российскими минами, чтобы обвинить в этом Россию.

Эта тема (российские оппозиционеры – 24 Канал) не представляет интереса для украинских спецслужб. Однако, Украина и украинское разведсообщество работают в тесном взаимодействии с международными партнерами по всем направлениям, включая защиту прав человека,

– заявил Юсов.

В комментарии The Insider представитель ГУР Андрей Юсов также сказал, что такие заявления являются "примитивной попыткой организовать хоть какое-то алиби" для продолжения будущих спецопераций российских спецслужб за рубежом.