Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував такі звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

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Що у ГУР відповіли на звинувачення Росії

Російська розвідка вважає, що українські спецслужби готують "серію резонансних антиросійських провокацій". Окрім цього, там заявили, що держава буцімто хоче підірвати іноземні судна в Балтійському морі російськими мінами, щоб звинуватити в цьому Росію.

Ця тема (російські опозиціонери – 24 Канал) не становить інтересу для українських спецслужб. Однак, Україна та українська розвідспільнота працюють у тісній взаємодії з міжнародними партнерами в усіх напрямках, включно із захистом прав людини,

– заявив Юсов.

У коментарі The Insider представник ГУР Андрій Юсов також сказав, що такі заяви є "примітивною спробою організувати хоч якесь алібі" для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб за кордоном.