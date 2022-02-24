Россия уже выдала соответствующее предупреждение для авиации. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

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По данным Open Source Intelligence Monitor, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Росія заборонила літати вздовж кордону з Україною / Фото OSIN

Россия запретила летать вдоль границы с Украиной / Фото OSIN

Заметим, запрет на полеты Россия выдала еще 22 февраля. Он применяется только к определенным уровням полета на определенных маршрутах. То есть Россия не полностью закрыла небо вдоль украинской границы, а лишь ограничила полеты в этой части.

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