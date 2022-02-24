Россия уже выдала соответствующее предупреждение для авиации. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Актуально СМИ пишут о серии взрывов в городах: среди них Киев

По данным Open Source Intelligence Monitor, Россия запретила авиации летать вдоль всей северо-восточной границы Украины.

Россия запретила летать вдоль границы с Украиной / Фото OSIN

Заметим, запрет на полеты Россия выдала еще 22 февраля. Он применяется только к определенным уровням полета на определенных маршрутах. То есть Россия не полностью закрыла небо вдоль украинской границы, а лишь ограничила полеты в этой части.

Последние новости об обострении ситуации

В ночь на 24 февраля Владимир Путин официально объявил, что вводит своих военных на Донбасс.

Агрессор цинично заявил, что не имеет планов оккупировать Украину, однако призвал наши Вооруженные силы сдаться и "идти домой".

СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве, Харькове и Одессе. Сейчас сообщают, что это могут быть провокации.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!