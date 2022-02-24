Польоти заборонили над частиною кардону

Росія вже видала відповідне попередження для авіації. Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США.

Актуально ЗМІ пишуть про серію вибухів у містах: серед них Київ

За даними Open Source Intelligence Monitor, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.



Росія заборонила літати вздовж кордону з Україною / Фото OSIN

Зауважимо, заборону на польоти Росія видала ще 22 лютого. Вона застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.

Останні новини про загострення ситуації

Уночі проти 24 лютого Володимир Путін офіційно оголосив, що вводить своїх військових на Донбас.

Агресор цинічно заявив, що не має планів окуповувати Україну, однак закликав наші Збройні сили здатися та "йти додому".

ЗМІ повідомили про серію вибухів у Києві, Харкові та Одесі. Наразі повідомляють, що це можуть бути провокації.

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