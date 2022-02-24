Польоти заборонили над частиною кардону
Росія вже видала відповідне попередження для авіації. Про це повідомило федеральне управління цивільної авіації США.
Актуально ЗМІ пишуть про серію вибухів у містах: серед них Київ
За даними Open Source Intelligence Monitor, Росія заборонила авіації літати вздовж всього північно-східного кордону України.
Росія заборонила літати вздовж кордону з Україною / Фото OSIN
Зауважимо, заборону на польоти Росія видала ще 22 лютого. Вона застосовується лише до певних рівнів польоту на певних маршрутах. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.
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