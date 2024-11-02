Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков группы DeepState. Обновили свою карту аналитики ночью 2 ноября.

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Где имела продвижение российская армия на фронте

Согласно обновлению карты аналитиков, россияне оккупировали Ясную Поляну. Также противник имел успехи и продвижение вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области.

Враг продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов,

– отметили в DeepState.

Россияне оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Новодмитровки: смотрите на карте

Противник имел успех вблизи Дружбы: смотрите на карте

Оккупанты продвигаются возле Новоукраинки: смотрите на карте

Какова ситуация возле Тернов: смотрите на карте

К слову, в предыдущем обновлении карты аналитики DeepState писали, что российская армия продвинулась возле 6 населенных пунктов. Говорилось о Новоукраинке, Богоявленке, Максимильяновке, Победе, Константиновке и в Новодмитровке.