Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків групи DeepState. Оновили свою карту аналітики вночі 2 листопада.
До теми 6 напрямків, де росіяни зосередили найбільше сил
Де мала просування російська армія на фронті
Відповідно до оновлення карти аналітиків, росіяни окупували Ясну Поляну. Також противник мав успіхи та просування поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області.
Ворог просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів,
– зазначили у DeepState.
Росіяни окупували Ясну Поляну у Донецькій області: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Новодмитрівки: дивіться на карті
Противник мав успіх поблизу Дружби: дивіться на карті
Окупанти просуваються біля Новоукраїнки: дивіться на карті
Яка ситуація біля Тернів: дивіться на карті
До слова, у попередньому оновленні мапи аналітики DeepState писали, що російська армія просунулася біля 6 населених пунктів. Мовилося про Новоукраїнку, Богоявленку, Максимільянівку, Побєду, Костянтинівку та в Новодмитрівці.