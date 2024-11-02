Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків групи DeepState. Оновили свою карту аналітики вночі 2 листопада.

До теми 6 напрямків, де росіяни зосередили найбільше сил

Де мала просування російська армія на фронті

Відповідно до оновлення карти аналітиків, росіяни окупували Ясну Поляну. Також противник мав успіхи та просування поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області.

Ворог просунувся в Новодмитрівці, Дружбі, Максимівці, біля Новоукраїнки та Тернів,

– зазначили у DeepState.

Росіяни окупували Ясну Поляну у Донецькій області: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Новодмитрівки: дивіться на карті

Противник мав успіх поблизу Дружби: дивіться на карті

Окупанти просуваються біля Новоукраїнки: дивіться на карті

Яка ситуація біля Тернів: дивіться на карті

До слова, у попередньому оновленні мапи аналітики DeepState писали, що російська армія просунулася біля 6 населених пунктів. Мовилося про Новоукраїнку, Богоявленку, Максимільянівку, Побєду, Костянтинівку та в Новодмитрівці.