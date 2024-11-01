Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Росія сконцентрувала на шести напрямках основні свої сили. Противник немає можливості наступати на всьому фронті, проте на деяких його ділянках так.

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Де найбільше тиснуть росіяни

Микола Маломуж назвав місця, де в росіяни атакують найбільш потужно, мовиться про напрямки поблизу Куп'янська, Часового Яру, Покровська, Курахового, Вугледара та Запоріжжя.

Ці ділянки фронту є пріоритетними. Ворог туди кинув всі ще достатньо боєздатні сили. Їх підсилюють різними вогневими засобами, зокрема тактичними ракетними системами, бронетехнікою, радіолокаційними системами та безпілотниками,

– зауважив він.

Сили оборони, попри все, намагаються стримувати росіян та знищувати їхні резерви. На думку Маломужа, Силам оборони важливо змінювати стратегію ведення війни. Мовиться не лише про Курську операцію, але й про те, що необхідно здійснювати удари на несподіваних для росіян ділянках, які раніше були окуповані.

Яка ситуація поблизу Курахового: карта

"Коли ми обороняємось, росіяни це прораховують і заходять із флангів, створюючи "кліщі", як це було біля Вугледара", – сказав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Він вважає, що удари треба наносити там, де ворог немає укріплень. Курська операція стала хорошим прикладом.

Військові ресурси ЗСУ

Для того, щоб Сили оборони мали стратегічні успіхи на полі бою, необхідно достатньо ресурсів. ЗСУ потрібна велика кількість боєприпасів та ракет різних типів.

Україна, на жаль, ще не отримала дозвіл на застосування західної зброї для ударів вглиб Росії. Микола Маломуж підкреслив, що військово-промисловий комплекс України може самостійно частково забезпечити цю потребу, однак має бути налагоджене виробництво сотень ракет.

Він наголосив, що Збройним Силам України важливо також здійснювати закупівлі боєприпасів на зовнішніх ринках.

Якщо всі ці компоненти зійдуться, то вдасться зупинити ворога та завдавати йому потужні удари. На жаль, практично в кожному секторі є проблеми. Ще пів року треба готувати всі сили та засоби для того, аби мати успішні перспективи, стримувати ворога та атакувати його,

– сказав генерал армії.

Він додав, що військове командування України працює над зміною тактики для досягнення кращих результатів на полі бою.