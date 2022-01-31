Россия опозорилась грубым фейком об обстрелах на Донбассе из фантомного оружия

Российские оккупанты активно распространяют фейк, якобы ВСУ обстреляли Донбасс из оружия, поступившего в Украину как помощь США.

Россия готовит провокации

На прошлой неделе я высказывал опасения, что российские оккупанты могут организовать террористический акт против гражданских лиц на неконтролируемых Украиной территориях Донбасса. При этом в данном теракте не только обвинят Украину, но и могут заявить, что в ходе этого обстрела или подрыва использовалось вооружение западного образца.

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Такую инсценировку я в первую очередь связывал с тем, что Россия должна была занять место Председателя Совета Безопасности ООН сроком на месяц, в лице известного лжеца - постоянного представителя Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василия Небензи.

Именно он и должен будет начать после совершения провокации вещать о том, что ВСУ "убивают" мирных жителей Донбасса американским или британским оружием, в связи, с чем любые поставки оружия Украине необходимо прекратить.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Новый фейкомет российской пропаганды

И вот, что называется, не прошло и полгода, а всего лишь пара суток, как российские пропагандисты уже слепили репортаж о том, что ВСУ обстреляли подстанцию в Еленовке, применяя 60-мм минометы, поставленные 4-й партией груза из США.

Безусловно, это сообщение чистейший фейк. Причём, он регулярно используется российской пропагандой против стран, которые Россия всячески пытается информационно дискредитировать.

Но в данном случае бездарность создания данного фейка смешна, до безобразия.

Но оно и не удивительно, ведь за созданием этого фейка стоял, в первую очередь, такой себе Патрик Ланкастер. Тот самый Ланкастер, который заменил Грэма Филлипса на поприще тиражирования фейков от лица некоего "иностранного журналиста". Только в отличие от Филлипса, Ланкастеру хватило "ума" получить перспективное и желанное гражданство "ДНР". После этого он запросил российское гражданство, но тут нашла коса на камень. Но, даже не о том речь.

Разоблачение фейка

Дело в том, что это подобие "журналиста" заявляет, что 29 января 2022 года оккупированная Россией Еленовка была обстреляна 60-мм миномётами образца НАТО, которые якобы были доставлены в Украину 4-м самолётом с оружием из США.

В свою очередь, 4-й самолёт с помощью для Украины из США прибыл в аэропорт Борисполь 28 января.

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То есть, проследите хронологию. 28 января в Украину привозят 60-мм миномёты и буквально из аэропорта, миномёты в масле, отвозят менее чем за сутки на передовую и тут же из них обстреливают Еленовку.

А всё потому, что "коварные ВСУ" не имеют на своём вооружении широкого спектра вооружений, которым можно было бы поразить эту несчастную подстанцию. Ждали всё это время поставки 60-мм миномётов! Логично? Ну, вот вообще не логично!

А теперь самое интересное. В состав груза помощи для Украины 4-го самолёта из США не входили 60-мм миномёты.

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