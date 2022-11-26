РФ перебрасывает вооружение через Арабатскую стрелку: в ISW указали на проблемность такого пути

Российские оккупанты усиливают милитаризацию Арабатской стрелки. Вероятно, они хотят создать там новый маршрут для снабжения своих войск.

Сейчас на стрелке находятся российские военные вертолеты и мобилизованные. Россияне хотят использовать Арабатскую стрелку, как еще один путь сообщения Крыма с южными областями Украины.

К теме А что случилось: в программе Соловьева заявили, что "Крым и Херсон – больше не Россия"

Замысел россиян слишком рискован для них

Аналитики американского Института изучения войны считают, что такой маршрут будет уязвим для россиян в случае украинского контрнаступления. Все потому, что он опирается на 2 моста возле Геническа в Херсонской области. В то же время мы уже знаем, как метко ВСУ умеют разрушать переправы, которые нужны оккупантам.

ISW проанализировали ситуацию на Юге Украины

Сейчас россияне обустраивают оборону возле критически важных логистических путей, соединяющих Крым и южные области Украины. Спикер украинской разведки Андрей Черняк заявил, что оккупанты готовят оборону на двух участках на севере Джанкойского района.

Враг готовится возводить оборонительные сооружения в городе Армянск, что на севере Крыма. Кстати, там только вчера, 25 ноября был "хлопок". Оккупанты говорили о якобы работе ПВО. Мол, ничего страшного не произошло, а ситуация "под контролем".

Российские войска все больше полагаются на эти наземные линии связи для снабжения войск в южной части Херсонской и Запорожской областей из Крыма, но это может создать возможные узкие места,

– говорится в сообщении.

Где расположена Арабатская стрелка: карта

Читайте также Боятся естественных "котлов": военный эксперт объяснил оборонительные сооружения врага

К теме – в Крыму уже готовятся к воздушным тревогам: видео