Россия ощутит больше последствий, если использует химическое оружие в Украине, – Посол США в ООН

Посол США в Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия столкнется с еще большими последствиями в случае использования химического оружия при вторжении в Украину.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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США прокомментировали возможность использования химического оружия

По словам Линды Томас-Гринфилд, США обеспокоены тем, что Россия может использовать химическое оружие в Украине. Она также сказала, что россияне уже использовали такое оружие. Томас-Гринфилд заявила, что если США станет понятно, что они перейдут к такому уровню, то будет агрессивная реакция.

Вы уже видели последствия наших действий против России и Путина, и они ощущают эти последствия. И они ощутят больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие,

– добавила госпожа посол.

США и НАТО сообщили, что у России, вероятно, есть планы использовать химическое оружие или создать операцию "фальшивый флаг", если она будет использована для нападения на Украину. Ранее в марте лидер США Джо Байден предупредил, что Российская Федерация "заплатит высокую цену, если она будет использовать химикаты".

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