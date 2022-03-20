Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.

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США прокоментували ймовірність використання хімічної зброї

За словами Лінди Томас-Грінфілд, США занепокоєні тим, що Росія може використати хімічну зброю в Україні. Вона також сказала, що росіяни уже використовували таку зброю. Томас-Грінфілд заявила, якщо США стане зрозуміло, що вони перейдуть до такого рівня, то буде агресивна реакція.

Ви вже бачили наслідки наших дій проти Росії та Путіна, і вони відчувають ці наслідки. І вони відчують більше, якщо приймуть це невдале рішення застосувати хімічну зброю,

– додала пані посол.

США та НАТО повідомили, що Росія ймовірно має плани використати хімічну зброю або створити операцію "фальшивий прапор", якщо вона буде використана для нападу на Україну. Раніше у березні лідер США Джо Байден попередив, що Російська Федерація "заплатить високу ціну, якщо вона буде використовувати хімікати".

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