Россия оснащает "современные" ракеты электроникой 1960-х годов, – разведка

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что "современные" российские ракеты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах.

Известно, что ракеты типа Х-101 производились в период с 1999 по 2013 год. Тогда в российских медиа их расхваливали и говорили, что это гордость новейшего высокоточного российского оружия.

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"Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далека от современной", – отметили в украинской разведке.

Согласно экспертам, проведшим анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101, обнаружили. что их "современные" блоки наведения разработаны еще в 1960 – 1970 годах.



Устаревшие части ракет / Фото разведка

Ранее они выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", Минским заводом "Интеграл" и другими советскими предприятиями.



"Современная" электроника / Фото разведка

Кроме того, в ракетах используют навигационную систему "ПГИ-2М", разработанную в 1977 году.

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